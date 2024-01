Wolfsburg/Zell am See. Beim Ice Race in Österreich soll diesmal auch der Kompakt-König aus Wolfsburg eine ganz besondere Rolle spielen.

Nach dreijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiert das Ice Race in Zell am See-Kaprun am 27. Januar sein Comeback. Es firmiert jetzt organisatorisch unter F.A.T. International. Teil des spektakulären Programms ist diesmal auch das 50-jährige Jubiläum des Golf. „Volkswagen wartet mit einem einmaligen Programm auf, das Autoverliebte zurück zu den Wurzeln des Klassikers führt“, versprechen die Organisatoren, ohne Details zu verraten.