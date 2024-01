Wolfsburg. Der Sozialsportler Manfred Wille vom CVJM Wolfsburg unterstützt Volleyball an der Wadmaegadnoi-Schule in der Nähe von Chiang Mai in Nordthailand.

Seit Jahren unterstützt der Sozialsportler Manfred Wille vom CVJM Wolfsburg Volleyball an der Wadmaegadnoi-Schule in der Nähe von Chiang Mai in Nordthailand. Jetzt besuchte er in seinem „Ehrenamts-Urlaub“ wieder die Schule und war sehr zufrieden. „Gemeinsam mit dem Schulleiter Narong Lumma und Kontaktlehrer Worosat Tayapong haben wir ein Volleyballfeld auf dem Schulhof angeregt. Jetzt haben sie sogar neue Volleyballpfosten und ein neues Netz gekauft. So können Volleyballinteressierte in den Pausen immer spielen“, erzählte der engagierte Sozialvolleyballer. Besonders Mädchen spielen in den Mittagspausen ausgiebig Volleyball auf dem Feld, und die Kinder organisieren auch das Training selbst. Eine Idee für Schulen in Deutschland, meint Wille.