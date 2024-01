Wolfsburg. Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys unterhielten im Scharoun-Theater mit veränderten Liedern, Gedichten und Geschichten.

Aus Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ zitierte Ulrich Tukur nicht, vielleicht am Samstag, 17. Februar, wenn er mit Christian Riedl deutsche Balladen im Scharoun-Theater vortragen wird. Diesmal, unter dem Titel „Es leuchten die Sterne“ mit den Rhythmus Boys, also am Samstagabend im vollbesetzten Haus am Klieversberg, spielte er, wie von Hesse 1930 bis 1943 geschrieben, unverfroren aus hochgebildeter Attitüde heraus mit dem Vorhandenen: mit Jazzgrößen wie Cole Porter und Glenn Miller; mit Dichtern, zum Beispiel Rainer Maria Rilke; Jazz, Rock’n’Roll, französischen, italienischen, englischen und deutschen Liedern vieler Genres; den Biografien bekannter Persönlichkeiten, unter anderem August Oetker, oder den (körperlichen) Eigenschaften seiner seit 1995 bestehenden Boygroup.

Tukur zeigte ein freches und unterhaltsames Glasperlenspiel im Scharoun Theater Wolfsburg

Es war ein freches, unterhaltsames Glasperlenspiel, nichts Künstliches, wie Tukur in Anspielung an die KI (Künstliche Intelligenz) sagte, aber von hohem Können. Das begann mit der Choreografie, das endete mit unerwarteten Zugaben. Zunächst der Auftritt. Ulrich Tukur (Tenor, Pianist, Akkordeonist) war – wie alle vier – gut gekleidet, aber in viel zu weiten, schlabbrigen Hosen. Ulrich Mayer (Gesang, Gitarre, „Bonsai-Gitarre“, also Ukelele) hatte „260 Gramm Haargel“ (Tukur) in der Schmalzlocke, dazu eine Hornbrille; Günter Märtens (Gesang, Bass, Tanz) zeigte sich in der überlegenen Gelassenheit eines 2,08 Meter großen Mannes. Und Kalle Mews (Schießbude, also Schlagzeug, Tanz, Imitationen) gab den quirligen, kleinen Mann, der sich „ständig beweisen“ müsse.

Lagen auch mal eine kleine Tanzeinlage hin: Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys im Scharoun Theater. © regios24 | Lars Landmann

Die beiden tanzten gekonnt miteinander, so als würden sie balzen. Mews, halb so groß wie Märtens, flutschte dabei durch dessen Beine hindurch. Als Solist wie Mayer hervortretend twistete der Bassist, während der Gitarrist – zur Begeisterung des Publikums – mit der Gitarre in Rock-Gitarristen-Haltung hinter dem Kopf spielte wie einst Jimi Hendrix. Und Tukur unkte, daran könnten sich „die Älteren“ noch erinnern. Nun ja, klar; aber dass er schon in den 1920er- bis 1940er-Jahren dabei war, wohl kaum. Das behauptete er so felsenfest, als wäre es so gewesen: 1925 erst „bevor mein Vater geboren wurde“, traf er Cole Porter. Und Opern-Komponist Carl Maria von Weber schrieb den „Hamster“, in den er Rainer-Maria Rilkes „Panther“ umwandelte. Von der Band ironisch gespielt.

Ironie und Zugabe im Scharoun Theater Wolfsburg

Ironie durchzog alles, teils als leichte Anspielungen in den Plaudereien Tukurs, ebenso in der Musik der „Free Four“, die sich durch herausragenden Refraingesang, rassigen Rhythmen, vornehmem Aufzug sowie witzigen Interpretationen ausgesuchter Evergreens hervortat. Dabei nicht versäumte, lokale Bezüge wie „Das Großstadtlied“ auf Wolfsburg „zwischen Hannover und Krakau“ zu machen. Oder Chemnitz, wo man Irving Berlins „Puttin‘ on the Rizz“ besser nicht mit Wladimir Putin verbinden sollte.

Alles steigerungsfähig, überraschend getoppt: Alles war schon zu Ende, die Zugabe begann. Märtens tänzelte zu „Let’s spend the night together“ wie Mick Jagger über die Bühne. Kein Halten mehr. Enthusiastischer Applaus, stehend dargebracht.