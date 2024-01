Wolfsburg. Ein Gewalttäter attackierte wahllos Menschen in der Fußgängerzone. Das Landgericht entscheidet, ob er ein Fall für die Psychiatrie ist.

Von „roher Gewalt“ schrieb unsere Zeitung am Tag nach der Tat im Sommer 2023: Die Opfer waren vollkommen arglos, als sie in der Fußgängerzone Porschestraße von einem Fremden attackiert wurden. Der 30-Jährige steht nun als Angeklagter vor dem Landgericht Braunschweig. Die Kammer muss entscheiden, ob er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird.