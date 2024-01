Wolfsburg. In Wolfsburg beginnt die nächste Beratung über das Innenstadtprojekt Brawo-Arkaden. Der Bebauungsplanentwurf steht. Was geplant ist.

Ein moderneres, großstädtischeres Flair sollen die Brawo-Arkaden künftig in der mittleren Porschestraße verbreiten. Jetzt steht die Planung für das WolfsburgerGroßprojekt der Volksbank Brawo so weit, dass sie veröffentlicht werden kann.

Ist der Rat einverstanden, können Bürger und Institutionen bald Anregungen und Einwände geltend machen zum Ersatz für die Schiller-Galerie und ihre Nachbargebäude in der Innenstadt. In der dritten Januarwoche beginnt die politische Diskussion mit der Sitzung des Ortsrates Stadtmitte (Mittwoch, 17. Januar) und des Bauausschusses (Donnerstag, 18. Januar).

Bebauungsplanentwurf für die Brawo-Arkaden steht

Die Brawo-Arkaden sollen zur Fußgängerzone hin maximal sieben Geschosse hoch werden. Laut dem online bereits einsehbaren Bebauungsplanentwurf werden sich Geschäfte ausschließlich im Erdgeschoss und der ersten Etage befinden. Die darüberliegenden Etagen sind für Büros und Praxen bestimmt. Ganz oben sollen Wohnungen Platz finden. Auch Gastronomie soll sich in dem neuen Komplex in der Nähe des Wolfsburger Rathauses ansiedeln.

Das ehemalige Wolfsburger Kaufhaus Haerder und der Pavillon davor sollen für die Brawo-Arkaden abgerissen werden. © regios24 | Lars Landmann

Mit dem vom Düsseldorfer Architekturbüro Structurelab geplanten Komplex wird sich das Gesicht der mittleren Porschestraße verändern. Geplant ist auch ein kleinerer, elliptischer Ersatz-Pavillon. Das dreigeschossige, stark verglaste Gebäude soll über eine Dachterrasse mit dem Hauptgebäude verbunden werden und weniger stark in die Fußgängerzone hineinragen als sein Vorgänger.

Brawo-Arkaden sollen Wolfsburgs Innenstadt zu mehr Flair verhelfen

Die Stadt Wolfsburg möchte die Volksbank Brawo verpflichten, Bäume zu erhalten. Die Dachflächen der Brawo-Arkaden werden laut Bebauungsplanentwurf stark begrünt, auch grüne Fassaden und Innenhofflächen sind geplant. Dies soll nicht nur ansprechend aussehen, sondern in Zeiten immer heißerer Sommer darüber hinaus das Mikroklima in der Innenstadt verbessern.

Auf der anderen Seite sehen die Planungen vor, dass der Komplex ein automatisiertes Parkhaus und eine Tiefgarage beherbergt. Zudem ist eine Mobilitätsstation für andere Verkehrsmittel als das private Auto vorgesehen.

Neuer Pavillon: Schmaler, höher, ganz viel Glas

Wie berichtet, sollen mit den Brawo-Arkaden der Volksbank an der Ecke Porschestraße/Pestalozziallee/Schillerstraße großzügige Ladenflächen, Einheiten für Gastronomie, Büro- und Praxisflächen sowie Wohnungen entstehen. Oberbürgermeister Dennis Weilmann und der Rat setzen große Hoffnungen in das Projekt. Es soll dazu beitragen, dass sich die Innenstadt von Wolfsburg in Zukunft wieder zum Positiveren entwickelt.

Wann Abriss und Neubau beginnen, ist noch unklar. Wenn die Wolfsburger Stadtverwaltung es schafft, den Bebauungsplan in diesem Jahr früh durch den Rat zu bringen, könnte die Volksbank noch 2024 mit den ersten Abrissarbeiten starten. Allerdings geht es in der jetzigen Beratung erst einmal um die Auslegung des Entwurfes. Darauf würden eine vierwöchige Veröffentlichung, eventuelle Nachbesserungen und schließlich eine weitere politische Beratungsrunde folgen, bevor die Brawo-Arkaden genehmigungsreif sind.

Zwei Bauabschnitte sind geplant

Gebaut werden soll, soviel steht fest, in mindestens zwei Abschnitten. Für den ersten müssen alle Mieter aus den Häusern Porschestraße 62 bis 66 ausziehen. Die Fleischerei Gmyrek und die Boutique Grossartig sind bereits weiter nördlich zu finden. Angedacht ist, dass die großen Ankermieter H & M und Drogerie Müller in den neuen Teil umziehen, bevor ihre Verkaufsräume für den zweiten Bauabschnitt abgerissen werden. Auch Wohnungsmieter sowie Arztpraxen, ein Hotel und andere Dienstleister sind von den Neubauplänen der Volksbank betroffen. Mit der Fertigstellung der Brawo-Arkaden ist frühestens 2028 zu rechnen.

Ursprünglich war von einem Umbau und nicht von einem Komplett-Abriss der Schiller-Galerie und der benachbarten Geschäftshäuser die Rede. Doch für die geplanten Neuerungen soll die Bausubstanz zu schlecht sein.

Bis jetzt hat die Schiller-Galerie – entstanden aus einem Teil des geschichtsträchtigen Haerder-City-Centers – neun Etagen. Ein Erhalt des markanten Turms an der Kreuzung Schillerstraße/Goethestraße ist aber nicht geplant. Der neue Komplex soll an der Schillerstraße maximal sechs Geschosse hoch werden, an der Porschestraße sind bis zu sieben Geschosse vorgesehen. In der Schillerstraße reicht das Planungsgebiet bis zum Parkhaus der Schiller-Galerie. Die sich nördlich anschließenden Wohngebäude sollen unangetastet bleiben.