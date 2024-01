Wolfsburg. Auf Zutaten und Herstellung kommt‘s bei den beliebten Wolfsburger Pizzen an. Uns haben die Pizza-Bäcker ihre Back-Geheimnisse verraten.

Gute Pizzen gibt es in Wolfsburg viele. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Wo gibt es die besten Pizzen in und um Wolfsburg? Und sie haben geantwortet. Genannt wurden zahlreiche Pizzerien wie beispielsweise „Bella Italia“, „Pizzawald“, „Meynum Pizza & Coffee“ oder „Real Italy Pizza“. Aber worauf kommt es bei einer guten Pizza an? Wir haben bei den beliebten Wolfsburger Pizza-Bäckern nachgefragt – und ein paar Geheimtipps erfahren.