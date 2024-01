Wolfsburg. Das Theater Liberi bringt die beliebte Geschichte auf die Bühne des CongressParks Wolfsburg.

Das für seine modernen Familienmusicals bekannte Theater Liberi feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 2008 hat das Unternehmen bereits weit über anderthalb Millionen Zuschauer begeistert.

Als Teil der Jubiläumstour gastiert die Produktion „Die Schöne und das Biest – das Musical“ am Sonntag, 21. Januar 2024, um 15 Uhr im CongressPark in Wolfsburg. Das bekannte französische Volksmärchen wird als zeitgemäßes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht. Das schreibt das Theater in einer Pressemitteilung.

Wolfsburger Kinder und Erwachsene sollen gleichermaßen unterhalten werden

Die Zuschauer erwartet laut Einladung eine unterhaltsame Fassung der berühmten Geschichte. Ein bestens ausgebildetes Ensemble begeistere das Publikum mit abwechslungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs mit Hitpotenzial. Auf der Bühne entstehe eine märchenhafte Kulisse: das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt.

„Unsere Idee war es immer Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu unterhalten und das MusicalErlebnis dabei direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Lars Arend, künstlerische Gesamtleitung, das Erfolgsrezept hinter der 15-jährigen Unternehmensgeschichte.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 33, 29 oder 25 Euro Euro je nach Kategorie. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

