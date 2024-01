Wolfsburg. Kreuzfahrten, beliebte Mittelmeer-Inseln und wiederkehrende Fernreisen: Schon jetzt wird fleißig gebucht. Experten geben Spar-Tipps.

Dem Alltagsstress entfliehen und ab in die Sonne – das denken sich viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger und buchen schon jetzt fleißig Sommerurlaube oder Reisenins Warme. Aber was sind die Reisetrends 2024? Wohin fliegen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in ihrem Urlaub und in den Sommerferien am liebsten? Und wie kann man sparen? Wir haben bei Wolfsburger Reisebüros nachgefragt.

Ganz nach dem Motto „Ab in die Sonne“, gehe es für Viele aus der VW-Stadt in den Sommerferien (24. Juni bis 3. August) Richtung Griechenland, Spanien und Türkei. Ungeschlagen an vorderster Front der beliebtesten Reiseziele der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger: Mallorca. Das stellt zumindest Rim Ben Henda, Inhaberin vom L‘tur-Reisebüro in Wolfsburg, in ihren Buchungsunterlagen fest.

Egal ob Festland- oder Inselurlaub wie auf den kanarischen, griechischen oder balearischen Inseln: Schon seit vielen Jahren sind das typische Urlaubsziele, die auch für Familien attraktiv sind. Weniger nachgefragt sei in diesem Jahr Ägypten. Hier schreckten die andauernden Krisen die Urlauber noch ab, berichtet Thomas Malek, Büroleiter bei der Reiseland GmbH in Wolfsburg.

Kreuzfahrten im Urlaub: Wolfsburger verreisen immer mehr mit dem Schiff

Sein persönlicher Reisetipp seien Kreuzfahrten. „Man sieht viel in kurzer Zeit, das lohnt sich auf jeden Fall“, spricht er aus eigener Erfahrung. Und diese Erfahrung scheinen mittlerweile viele teilen zu können, immerhin werden Reisen auf einem Kreuzfahrtschiff immer häufiger gebucht, weiß der Büroleiter. Vor allem die Routen Richtung Mittelmeer-Raum stünden für die Sommermonate hoch im Kurs. In den Wintermonaten checken viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburg auf Schiffen Richtung Karibik ein.

Man sieht viel in kurzer Zeit, das lohnt sich auf jeden Fall. Thomas Malek, Büroleiter bei der Reiseland GmbH in Wolfsburg, über Kreuzfahrten

Von Wolfsburg in die Welt: Viele buchen jetzt schon ihren Urlaub 2024

Auch Fernreisen nach Thailand oder Australien kommen so langsam wieder, erzählt Thomas Ilsemann, Geschäftsführer von Flugbörse und Sonnenklar TV in Wolfsburg. Allerdings gebe es für diese Ziele noch nicht so viele Buchungen wie vor 2019. „In den letzten Jahren waren die Einreisen schwierig und es fehlten Flugkontingente“, blickt er zurück.

Zwar gibt es bei den angesagten Destinationen auch 2024 keine Überraschungen, die Reisedauer hat sich allerdings verkürzt. Selten werden noch 14-tägige Aufenthalte gebucht, weiß Rim Ben Henda. Heutzutage liegt die Reisedauer für Pauschalreisen bei zehn bis zwölf Tagen. Kein Wunder, immerhin steigen auch in der Reisebranche die Preise aufgrund von Inflation und anhaltenden Krisen. Trotzdem sparen die Deutschen nach Angaben von Thomas Malek nicht am Urlaub. „Wir haben so viele Anfragen wie vor Corona“, sagt er.

Günstiger Urlaub 2024: Mit Frühbucherrabatt können Reisende sparen

Auch wenn Urlaube und Reisen teurer geworden sind, bleiben die Buchungen in den Reisebüros in Wolfsburg zur Freude der Reiseexperten also nicht aus. Dennoch wird gespart – wenn möglich: Viele lassen sich die anstehenden Reisen doch nochmal eine Nacht länger durch den Kopf gehen, suchen die Beratung vor Ort oder suchen Sparmöglichkeiten und nutzen die Frühbucher-Rabattaktionen aus.

Je später man bucht, desto teurer wird es. Rim Ben Henda, Inhaberin L‘tur-Reisebüro in Wolfsburg

Noch bis Februar, Ende März, teilweise sogar April können Reiselustige damit bis zu 40 Prozent sparen, weiß Rim Ben Henda. „Je später man bucht, desto teurer wird es“, sagt die Reise-Expertin. Auch Thomas Ilsemann hat noch einen Tipp parat: „Günstiger wird es auch, wenn man in der Ferienzeit von Flughäfen fliegt, die in Bundesländern ohne Ferien liegen.“ Das wären zum Zeitpunkt der niedersächsischen Ferien beispielsweise Flughäfen im bayrischen Raum. Von vornherein günstiger urlauben lasse es sich nach Angaben der Reise-Experten wohl in der Türkei: „Hier gibt es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagen Ben Henda und Thomas Ilsemann. Für Familien-Urlaube stimme hier einfach das Gesamtpaket: „Tolle Anlagen, tolle Atmosphäre, All-inclusive, gute Betreuung.“