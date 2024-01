Wolfsburg. Die Wasserrettungsstaffel der DLRG Vorsfelde bewahrt zusammen mit weiteren Helfern viele Menschen im Heidekreis vor der Evakuierung.

Das Hochwasser hat Wolfsburg zum Glück einigermaßen verschont. In anderen Städten und Landkreisen war die Not deutlich größer. Deshalb rückten Einsatzkräfte aus Wolfsburg aus, um anderen zu helfen. So unterstützte die Stadtfeuerwehrbereitschaft mit 101 Einsatzkräften am zweiten Weihnachtstag und der darauffolgenden Nacht Feuerwehrleute und Bürger im Einsatz gegen das Hochwasser der Oker in Wolfenbüttel.

In der vergangenen Woche war die Wasserrettungsstaffel der DLRG Vorsfelde im Heidekreis im Einsatz. Staffelführer Mathias Kripstädt, Marcus Bock, Timo Schulze, Daria Menke, Henrik Stenzel und Christoph Pidun halfen mit, einen Deich in Ahlden zu sichern und somit 300 Menschen vor der Evakuierung zu bewahren.

Wasserrettungsstaffel der DLRG Vorsfelde verhindert Deichbruch und Evakuierung

„Es war körperlich sehr anstrengend. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, dass wir es geschafft haben und den Menschen helfen konnten“, berichtete Mathias Kripstädt eine Woche nach dem Einsatz. Die DLRG Vorsfelde unterstand dem DLRG-Wasserrettungszug Bezirk Braunschweig und reiste mit ihrem Gerätewagen und Hochwasserboot am 3. Januar nach Walsrode in den Heidekreis. Dort hatte die Aller mit ihren Zuläufen für alarmierend hohe Wasserstände gesorgt. Die Lage sei angespannt, aber zunächst stabil gewesen, berichtete Kripstädt.

Die Wasserrettungsstaffel der DLRG Vorsfelde war im Heidekreis im Hochwassereinsatz (von links): Marcus Bock, Timo Schulze, Daria Menke, Henrik Stenzel, Mathias Kripstädt und Christoph Pidun. © FMN | DLRG Vorsfelde

„Unser erster Auftrag führte uns nach Hodenhagen. Es bestand der Verdacht auf Deichbruch, der sich zum Glück nicht bestätigte“, erzählte Kripstädt. Dann ging es weiter ins nicht weit entfernte Ahlden. In einer 24-Stunden-Schicht kontrollierten die sechs Vorsfelder die Pegelstände, erkundeten mit einem Schlauchboot die überfluteten Flächen und sondierten die Lage der Deiche aus der Luft mit einer Drohne.

In den folgenden Stunden spitzte sich die Lage zu. Bei Vermessungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Straße, die durch ihre leicht erhöhte Lage den Deich bildet, etwas abgerutscht war und somit drei Ortschaften gefährdet waren. „Es hätten mindestens 300 Menschen schnell evakuiert werden müssen“, sagte der Vorsfelder Staffelführer.

400 Einsatzkräfte verlegten 60.000 Sandsäcke

Sofort wurde Großalarm für die Einsatzkräfte vor Ort ausgelöst. Im Verlauf des Abends und der Nacht konnte mit vereinten Kräften der Deich bei Ahlden auf einer Länge von rund 600 Metern wasserseitig mit Plane und Sandsäcken gesichert und so gegen weiteres Abrutschen geschützt werden. Die 400 Einsatzkräfte verlegten dabei circa 60.000 Sandsäcke. Erschwert wurde die Arbeit durch die einsetzende Dunkelheit sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Mit vereinten Kräften und 60.000 Sandsäcken wurde der Deich in Ahlden von den Einsatzkräften gesichert. © FMN | DLRG Vorsfelde

„Gegen 2 Uhr in der Nacht war die Lage stabil“, berichtete Kripstädt. Völlig erschöpft, aber zufrieden fuhren die Vorsfelder zurück nach Walsrode, wo sie in einer Schule übernachteten und nach einem Frühstück nach Wolfsburg zurückfuhren. „Es war körperlich harte Arbeit, wir hatten wenig Schlaf, aber wir sind auch zufrieden, dass der Einsatz erfolgreich war“, bilanzierte Kripstädt.

DLRG Vorsfelde plant neue Fahrzeug- und Materialhalle

Thorsten Böthling ist stolz auf seine Wasserrettungsstaffel. Gleichzeitig macht der Vorsitzende der DLRG Vorsfelde aber auch auf ein Problem der Ortsgruppe aufmerksam. „Zurzeit sind unser Material und die Fahrzeuge an verschiedenen Stellen untergebracht. So steht der Gerätewagen in einer Scheune in Velstove und das Hochwasserboot in einer Garage in Vorsfelde. Im Falle eines Einsatzes benötigen wir daher deutlich mehr Zeit zum Ausrücken.“ Dies wollen die Vorsfelder in Zukunft vermeiden und planen eine eigene Fahrzeug- und Materialhalle. „Dieses Projekt kostet uns etwa 350.000 Euro. Das können wir nur mit Hilfe realisieren und sind daher für jede kleine und große Spende dankbar.“