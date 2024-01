Wolfsburg. Wegen der deutlichen Preisunterschiede kam einem Händler eine clevere Idee. Doch deren Umsetzung unterbindet VW jetzt juristisch.

Bei diesem Fall, der auch Justizia beschäftigt, geht es ums Grundsätzliche. Ein Geschäftsmann hat 22 in China gebaute VW-Elektroautos des Modells ID.6 nach Deutschland importiert und will sie hier verkaufen. Davon verspricht er sich aufgrund der deutlichen Preisunterschiede zwischen beiden Ländern einen Gewinn. VW wehrt sich gegen die Praxis und hat dabei ein gewichtiges Argument zu bieten: Der ID.6, der im April 2021 vorgestellt wurde, ist ein speziell für und in China entwickeltes Modell.