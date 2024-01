Wolfsburg. Die Revue „Zauber der Travestie“ mit Gästen aus namenhaften Cabarets gastiert in Wolfsburg. Es gibt Musik und einen Augenschmaus.

Hinreißende Damen in dramatischen Roben - Mann oh Mann.... oder doch Frau? Die Revue „Zauber der Travestie“ mit Gästen aus namenhaften Cabarets Deutschlands ist am Ostersonntag, 31. März, zu Gast im Delphin Palast in Wolfsburg (16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr). Schräg und schrill wird sie sein, verspricht der Veranstalter in der Ankündigung.

In der Show „Zauber der Travestie – das Original“ wird den Zuschauern der Kopf ordentlich verdreht, heißt es weiter, mit Fräulein Luise und ihrem Ensemble. Die andere Revue mit namhaften Künstlern lasse sie eintauchen in die Welt der Travestie und verzaubere die Sinne. Obendrauf ist die Show Garant für allerbeste Unterhaltung und einen Angriff auf die Lachmuskeln. Geboten werden fantastische Show Acts, Livegesang der Extraklasse und reinster Augenschmaus, heißt es. Die Zuschasuer erleben eine Show, in der sie mitmachen, tanzen und singen können. „Ein Highlight folgt dem anderen, und ein Künstler jagt den anderen von der Bühne in unserer rasanten Show“, heißt es.

Ob es sich bei den hinreißenden Damen wirklich nur um Männer handle, das bleibe das wohlgehütete Geheimnis dieser schillernden Show voller Paradiesvögel. Die Revue „Zauber der Travestie“ ist bekannt aus RTL, N3 RBB-Fernsehen, MDR Sachsen-Anhalt sowie aus den Regionalprogrammen der einzelnen Sendeanstalten, wirbt der Veranstalter. Die Show wird empfohlen ab 16 Jahren.

Karten zu 31 Euro gibt es im Vorverkauf im Delphin Palast, Porschestrasse 39 , www.delphin-palast.de.