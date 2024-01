Wolfsburg. Am ZOB in Wolfsburg hat am Mittwochmorgen ein Müllwagen Feuer gefangen. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort.

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg ist am Mittwochmorgen zum Zentralen Omnibusbahnhof in Wolfsburg ausgerückt. In einem Müllwagen, der gerade Papiermüll einsammelte, war aus noch ungeklärter Ursache gegen 7.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Berufsfeuerwehr auf Nachfrage mitteilte, musste der Inhalt des Wagens auf das Gelände gekippt werden, um das Feuer zu löschen. Eine Sperrung war nicht notwendig. Ob der Wagen beschädigt ist, ergeben Ermittlungen der Polizei. Der Einsatz dauerte bis etwa 9 Uhr.

red