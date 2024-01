Wolfsburg. Der Braunschweiger HBK-Student Jakob Gaumer stellt seine Werke aus. Was seine Ausstellung mit sozialen Netzwerken zu tun hat.

Zuerst musste die Leinwand ertrinken. Mit einem Gemisch aus Wasser und Farbe überschüttete Jakob Gaumer das liegende Trägermaterial seines künftigen Kunstwerks. Erdtöne zwischen Ocker, Umbra und Oliv geben dem Gemälde jetzt seine Grundierung. Zu sehen ist ein halb versunkenes Boot in einer idyllischen Landschaftszenerie. Grünlich schimmerndes, das einfallende Sonnenlicht reflektierende Teichwasser fließt durch die Fahrerkabine, die es zur Hälfte ausfüllt. Ein an einem Pfahl festgebundenes, rotes Tau hält das Boot in seiner Position, als sei es ein zur Rettung hingereichter Arm.