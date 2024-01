Wolfsburg. Öfter mal was Neues: Zwei der vier Aufzüge am Bahnhof Fallersleben sind nicht wirklich wetterfest – und wieder einmal ausgefallen.

Berichte über Aufzug-Ausfälle am Bahnhof Fallersleben füllen seit gut 20 Jahren das Archiv der Wolfsburger Nachrichten. Aktuell sind die Anlagen an der Nord- und Südseite der Bahnhofsbrücke wieder einmal kaputt. Die Stadt Wolfsburg hat dafür einen neuen Grund ausgemacht: den wochenlangen Dauerregen. Was ist da los?