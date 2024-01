Wolfsburg. Die dritte Blitzer-Säule in Wolfsburg soll bald aufgestellt werden. Die Stadt plant für Radarkontrollen mit einer Millionensumme.

Eigentlich war geplant, dass die dritte Blitzer-Säule in Wolfsburg spätestens Ende des Jahres in Betrieb geht. Doch die Installation der weiteren Radarmessanlage am St.-Annen-Knoten verzögert sich. Wenn sie denn dann steht, wird sie nicht nur die Verkehrssituation an der vielbefahrenen Kreuzung überwachen - sondern auch ordentlich zusätzliches Geld in die klamme Stadtkasse spülen. Insgesamt kalkuliert die Stadt mit einer Millionensumme.