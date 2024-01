Wolfsburg. Der Science Talk im Phaeno steht unter dem Motto „Der Mensch und die Musik“. Die Veranstaltung wird auch als Livestream angeboten.

Mit Musik werden mächtige Emotionen erzeugt und soziale Bindungen vertieft und organisiert. Singen und Musizieren vereinigen magische Elemente, uralte kollektive Erfahrungen und höchst lebendige Eigenschaften voll neuer Klänge, heißt es in einer Mitteilung des Phaeno zum Science Talk in Wolfsburg mit dem Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, Prof. Dr. med. Dipl. mus. Eckart Altenmüller. Thema: „Der Mensch und die Musik“.

Musik könne Stimmungen beeinflussen, Trost spenden, Stress abbauen und positive Emotionen verstärken. Musik trage auch zur kognitiven Entwicklung bei, insbesondere bei Kindern. Bereits Säuglinge begönnen mit „Singen”, erkundigten und formten ihre Stimme und würden Kontrolle über ihre Atmung erwerben.

Science Talk ist eine Kooperation mit Volkswagen

Als Musiker, Neurologe und Wissenschaftler ist Professor Dr. Eckart Altenmüller prädestiniert dafür, sich im Rahmen des Science Talks der Bedeutung der Musik aus verschiedenen Perspektiven zu nähern, heißt es weiter. Er werde dem Publikum musikpsychologische und neurobiologische Befunde zu den Emotionen beim Hören von Musik und beim Musizieren vorstellen und einen Bezug zur Entwicklungsgeschichte des Menschen herstellen.

Der Science Talk ist eine Kooperation mit Volkswagen und findet am Donnerstag, 11. Januar, ab 18.30 Uhr im Phaeno-Wissenschaftstheater statt. Der Eintritt ist frei.

Der Science Talk wird hybrid in Präsenz und als YouTube-Livestream angeboten, um ihn auch einem breiteren interessierten Publikum außerhalb der Region zugänglich zu machen. Den Link findet man auf der Phaeno-Webseite unter www.phaeno.de.