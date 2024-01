Wolfsburg. In Danndorf blockieren am frühen Dienstagmorgen 15 Trecker einen Kreisel an der B188. So gehen die Proteste der Landwirte weiter.

Nach den weitreichenden Bauern-Protesten in der Region am Montag mit der anschließenden Kundgebung in Braunschweig geht es auch am Dienstag weiter mit Protest-Aktionen der Landwirte. Nach Angaben der Polizei Wolfsburg blockieren momentan 15 Trecker den Kreisel an der Bundesstraße 188 in Höhe des Baumarkts. Dadurch kommt es aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen aus Danndorf in Richtung des Kreisels.

Am frühen Dienstagmorgen blockierten Landwirte außerdem die Kanalbrücke in der Südstadt Vorsfeldes sowie die Marie-Curie-Allee. Diese Stellen seien mittlerweile wieder frei. Nach Angaben eines Polizeisprechers rechne man den Tag über mit erneuten Blockaden in Wolfsburg. Die Polizei hoffe, dass die Landwirte sich so kooperativ verhalten wie am gestrigen Tag. Auf den Autobahnen in der Region gibt es am Dienstagmorgen bislang keine Blockaden, wie uns ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig mitteilt.