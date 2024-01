Wolfsburg. Der Autobauer führt sein Standort-Engagement im Fußball fort und unterstützt auch weiterhin die Neue Schule.

Das Volkswagen-Herz schlägt in Wolfsburg – der Konzern und die Stadt sind eng miteinander verbunden. Das wird auch in wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten so bleiben. Denn: Volkswagen wird auch in den kommenden Jahren zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung stehen. Konzernchef Oliver Blume unterstrich dies beim Neujahrsempfang der Stadt Wolfsburg am 8. Januar.