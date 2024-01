Wolfsburg. In Deutschland können sich die Wolfsburger gut behaupten. Nur die Elektromodelle machen weiterhin Sorgen - vor allem der ID.3.

Audi hat im Verbund der deutschen Konzernmarken von Volkswagen im vergangenen Jahr in Deutschland den stärksten Absatzzuwachs im Vergleich zu 2022 erzielt. Die Ingolstädter verzeichneten ein Absatzplus von 15,7 Prozent. Porsche kam auf 12 Prozent und die stark unter Druck stehende Kernmarke VW auf einen Zuwachs von knapp 8 Prozent. Mit einem Anteil von 18,2 Prozent war VW damit auch 2023 anteilsstärkste deutsche Marke. Sehr positiv verlief das vergangene Jahr auch für die beiden Volumenmarken Skoda und Seat/Cupra: Die tschechische Traditionsmarke festigte den Spitzenplatz unter den deutschen Importeuren mit einem Plus von 17,1 und einem Anteil von 5,9 Prozent, gefolgt von den Spaniern mit einem Zuwachs von 18,8 Prozent und einem Marktanteil von 4,7 Prozent. Das geht aus der Jahresbilanz der Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervor..