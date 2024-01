Wolfsburg. 127 Wohnungen in Wolfsburg wurden privatisiert. Die städtische Wohnungsgesellschaft hat sie an eine Fondsgesellschaft verkauft.

Das ging schnell: Innerhalb weniger Monate hat die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland eine Käuferin für mehrere Wohnblöcke am Hohenstein gefunden. Im Dezember gingen 127 bislang kommunale Mietwohnungen im Haydnring an die Primus Valor AG mit Sitz in Mannheim. Über den Kaufpreis, den die Immobilienfondsgesellschaft dafür bezahlt hat, bewahren beide Seiten Stillschweigen.