Wolfsburg. Über alles rund ums Heiraten und Feiern können sich Besucher am Sonntag, 14. Januar, im CongressPark Wolfsburg informieren.

Was nur ziehe ich an am vielleicht wichtigsten Tag meines Lebens? Wie gestalten wir die Feier? Welche Musik soll es geben? Wollen wir eine pompöse Hochzeitstorte? Schmuck oder kein Schmuck? Und welche Deko soll es sein? Diese Fragen treiben viele um, die heiraten wollen. Am Sonntag, 14. Januar, können sie der Antwort dieser Frage wahrscheinlich näher kommen. Denn dann zeigt die Hochzeitsmesse im CongressPark Wolfsburg Kleider von klassisch bis Mädchentraum sowie alles andere zum Thema Heiraten.

Die vielleicht spannendste Frage betrifft die Wahl des richtigen Hochzeitskleides, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Fünf Brautausstatter informieren und beraten über die Brautkleider-Kollektionen 2024. Ganz nach Geschmack der Braut werden schlichte oder märchenhafte Kleider gezeigt.

Ausgefallene Locations werden vorgestellt

Zahlreiche weitere Händler und Dienstleister sind im CongressPark Wolfsburg vertreten. Unter ihnen sind Anbieter ausgefallener Locations, Hochzeitsplaner, Schmuckdesigner, Fotografen, DJs und Musiker, Dekorateure, Konditoren und Juweliere, heißt es weiter. Sie alle beraten zukünftige Ehepaare zu ihrem großen Tag: egal ob dieser als klassische kirchliche Trauung, kleine Feier im Familienkreis oder als ausgelassene Party mit allen Freunden geplant ist. Getreu dem Motto der Messe „Rund ums Heiraten und Feiern“.

Darüber hinaus erwartet die Messebesucher ein spannendes Rahmenprogramm. Zwei große „Wedding-Fashion-Shows“ sind ebenso geplant wie die Unterhaltung der Besucher durch Aktionen der Aussteller. Und nicht nur das. Als Künstler haben sich unter anderem ein Schnellzeichner, der die Besucher kostenlos zeichnet, sowie ein Zauberer angekündigt, und beide kann man natürlich auch für seine eigene Feier buchen.

Geöffnet ist die Hochzeitsmesse am Sonntag, 14. Januar, von 10 bis17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.hochzeitsmesse-wolfsburg.de im Internet.