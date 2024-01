Wolfsburg. Miroslav Nemec gastiert als Rezitator und Schauspieler im Schaoun-Theater. Wir sprachen vorab mit dem „Tatort“-Kommissar.

Im Interview mit unserer Zeitung betonte Miroslav Nemec, es sei wichtig „Verlieren zu lernen“. Das drücke das Stück „Alexis Sorbas“ aus, mit dem der Schauspieler, bekannt als „Tatort“-Kommissar Ivo Batic, am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr, im Scharoun-Theater gastiert. Es ist ein durchkomponiertes Bühnenstück, also auch mit Musik, nach Nikos Kazantzakis in der Inszenierung von Martin Mühleis. Mit Nemec tritt daher das Orchistra Laskarina auf.