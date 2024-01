Wolfsburg. Die Polizei ermittelt, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Kleinbus ist komplett abgebrannt.

Aus bisher unbekannten Gründen ist am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Schützenplatz am Allerpark ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um einen VW Multivan. Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg entgegen.

red