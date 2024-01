Wolfsburg. Im Wolfsburger Ortsteil ist es zu einem Unfall gekommen: Eine Autofahrerin hat einen Radfahrer übersehen. Dieser wird verletzt.

Wie die Polizei Wolfsburg am Freitag mitgeteilt hat, ist es am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr im Ortsteil Mörse an der Salzwedeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Pkw-Fahrerin einen Radfahrer übersehen hat. Der Radfarer, der vorfahrtsberrechtigt war, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Verkehrsunfall in Wolfsburg-Mörse: Radfahrer muss verletzt ins Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei befuhr der 20-jährige Wolfsburger mit seinem Mountainbike den Radweg auf dem Feldscheunenweg aus Richtung Dresdener Ring kommend in Richtung Salzwedeler Straße. Als er in den Kreisel einfahren wollte, setzte eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Seat ihren Pkw zeitgleich ebenfalls in Bewegung.

Das Problem: Die Frau hatte den vorfahrtsberechtigten Radfahrer nicht bemerkt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Seat-Fahrerin blieb laut Polizei scheinbar körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Ihr Pkw wurde leicht beschädigt.

