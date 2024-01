Vorsfelde. Sie hatten es bei der Tat auf zwei Werkzeug-Akkus abgesehen. Auch in Detmerode und im Kreis Helmstedt gab es Einbrüche in Gartencenter.

Unbekannte Täter haben den Jahreswechsel genutzt und sind zwischen 23 Uhr an Silvester und 10.30 Uhr an Neujahr in ein Gartencenter in der Straße An der Meine im Wolfsburger Ortteil Vorsfelde eingebrochen und haben dort zwei Werkzeug-Akkus gestohlen.