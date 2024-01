Wolfsburg. Wichtig ist, dass Mamba nicht alleine gehalten wird. So nehmen Sie Kontakt mit dem Tierheim Wolfsburg auf.

Das Kaninchen „Mamba“ kam als Fundtier in das Wolfsburger Tierheim. Zu diesem Zeitpunkt war sein Zustand schlecht, wie das Tierheim berichtet. So sei er sehr dünn gewesen, seine Krallen zu lang und sein Fell verfilzt. Mittlerweile aber befinde sich Mamba in einem sehr guten Zustand, ist kastriert und hat schon Freundschaften geschlossen.

Derzeit sitzt er im Tierheim mit den Kaninchen Holly und Molly zusammen in einem Käfig, heißt es weiter. Das Tierheim wünscht sich, dass die drei Kaninchen zusammen adoptiert werden. Sollte Mamba von seinen Freundinnen getrennt werden, sei es jedoch wichtig, dass die Adoptivfamilie bereits ein Kaninchen besitzt. Durch sein angoratypisches Fell, sollten sich neue Besitzer bewusst sein, dass die Fellpflege bei ihm einige Zeit in Anspruch nehmen wird, meint das Tierheim.

Wer Mamba einmal kennenlernen möchte, meldet sich im Tierheim Wolfsburg, Forstweg 2, oder unter der Telefonnummer (05362) 51063.

red