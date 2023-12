Wolfsburg. Böllerverbotszonen an Silvester gehören in Wolfsburg der Vergangenheit an. Trotzdem kann nicht jeder machen, was er will.

Geböllert wird in Wolfsburg schon seit Wochen. In vielen Stadtteilen nervte die Knallerei vor allem nachts Anwohner und warf Fragen auf, die ausgiebig in den sozialen Netzwerken diskutiert wurden. Seit Mitternacht heißt es nun jedoch auch offiziell: Feuerwerk frei.