Wolfsburg. Seit 2009 bildet die Stadt Wolfsburg zugewanderte Frauen zu Stadtteilmüttern aus. Für viele hat sich der Kurs als Sprungbrett erwiesen.

Seit Juni 2009 schult die Stadt Wolfsburg Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen zu Stadtteilmüttern. Sie will Frauen herausholen aus der Isolation, ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und ihre Kompetenzen nutzen. Der Weg der Schulungsleiterin Zahra Abbassi zeigt, was das Projekt möglich machen kann.

In einem Bericht schildert die Kommune ihren Werdegang: Demnach zog Abbassi 2004 nach Wolfsburg. Ausgebildet in Meteorologie und Klimakunde, öffnete ihr 2014 die Stadtteilmutter-Schulung die Tür für ein Studium in Deutschland. Nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss in den Fächern Soziale Arbeit und Sozialpädagogik leitet Abbassi seit 2022 das Stadtteilmutter-Projekt und begleitet zugewanderte Frauen an dem Punkt, an dem sie einst selbst stand.

Stadtteilmütter vermitteln Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit

„Zugewanderte müssen hohe Hürden nehmen: Die Kultur ist anders, die Sprache unverständlich, soziale Kontakte sind oft nicht vorhanden“, wird Zahra Abbassi in dem Bericht zitiert. „Hier eine Ansprechpartnerin zu haben, die an sensiblen Punkten unterstützt, vermittelt auch ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit, was sich insgesamt positiv auf den Integrationswillen auswirkt. Die Leitung der Stadtteilmütter-Schulung ist für mich nicht nur eine berufliche Verpflichtung, sondern eine erfüllende Aufgabe.“

In der Schulung geht es unter anderem um die kindliche Entwicklung, Sprachbildung und Sprachförderung sowie Dolmetschen. Zudem steht ein Eltern-Medien-Training auf dem Programm. „Die Stadtteilmütter-Schulung informiert und verbindet die Frauen nicht nur, sie setzt individuelle Potentiale frei und verändert das Leben unserer Teilnehmerinnen nachhaltig“, erklärt Zahra Abbassi.

Stadtteilmutter-Schulung kann Berufseinstieg erleichtern

Das Projekt lebt von Mundpropaganda und authentischen Erfahrungsberichten. „Am Ende sind Erfolge immer die beste Werbung“, so Abbassi. „Viele Absolventinnen schaffen durch die Schulung den Berufseinstieg in Deutschland, sind in Wolfsburg zum Beispiel in Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen tätig. Das schafft Selbstvertrauen und Unabhängigkeit, was sich andere Frauen wiederum zum Vorbild nehmen.“

In der Stadtgesellschaft agieren die Stadtteilmütter als Vermittlerinnen und Brückenbauerinnen zwischen den Kulturen. „Wir können dazu beitragen Ängste und Vorurteile abzubauen. Wir fördern interkulturelles Verständnis und stärken so auch den Zusammenhalt in Zeiten geopolitischer Unsicherheit“, so Zahra Abbassi.

216 Wolfsburgerinnen haben sich zu Stadtteilmüttern ausbilden lassen

Sie hat noch Kontakt zu einigen Frauen, die vor zehn Jahren mit ihr zusammen die Stadtteilmutter-Schulung absolvierten. „Einige von ihnen haben beeindruckende Wege eingeschlagen“, schildert sie. „Eine hat sich selbstständig gemacht und ein eigenes Geschäft eröffnet, eine andere arbeitet als Sozialassistentin in einem Kindergarten und wieder eine andere Mitschülerin ist mittlerweile als Ärztin in einer Kinderarztpraxis tätig.“

Insgesamt haben in den vergangenen 14 Jahren 216 Frauen aus 37 Herkunftsländern und mit 16 verschiedenen Muttersprachen an den Kursen teilgenommen. 2023 feierten 22 Teilnehmerinnen ihren Abschluss.

Ein Interview mit Zahra Abbassi ist auf der städtischen Homepage wolfsburg.de zu finden. Weitere Informationen zum Projekt gibt es zudem auf wolfsburg.de/stadtteilmuetter.

red