Wolfsburg. Unsere Redaktion sucht die beste Pizza in Wolfsburg. Erzählen Sie uns, wo Sie am liebsten Pizza bestellen. Wir stellen Ihre Favoriten dann vor.

Unsere Redaktion sucht die leckersten Pizzen in Wolfsburg und Umgebung. Erzählen Sie uns, wo Sie am liebsten Pizza essen. Ist es in einer Pizzeria? Oder doch im geliebten Dönerladen um die Ecke?

Was ist überhaupt die beste Pizza? Pizza mit viel Käse oder wenig? Pizza mit Tomatensauce oder Sauce Hollandaise? Manche bevorzugen den Teig eher dicker und weicher, andere dünner und knuspriger. Pizzen wie in Italien? Oder doch lieber Pizza-Vergnügen wie in den USA? Den Geschmäckern sind hier keine Grenzen gesetzt. Und die wichtigste Frage ist ja sowieso: Welche Zutaten gehören auf eine Pizza? Wählen Sie lieber die Klassische? Oder sind Sie in Sachen Pizza eher experimentierfreudig?

Sie merken: Nicht nur in Italien bestimmt Pizza den Speiseplan, auch in Deutschland gehört Pizza zu einem Abend mit Freunden, einem schicken Restaurant-Besuch oder einem Picknick längst dazu. Deswegen suchen wir die leckerste Pizza Wolfsburgs.

Schreiben Sie uns: Wo gibt es die leckerste Pizza in Wolfsburg?

Klar ist: Über Geschmack lässt sich streiten. Für unsere Recherche suchen wir nun Ihre liebsten Pizza-Restaurants in Wolfsburg. Schicken Sie uns dafür gern eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Bis zum 4. Januar nehmen wir die Antworten entgegen!