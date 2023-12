Wolfsburg. Wie Susanne Pfleger die Arbeit im Schloss erlebt hat, was für die Zukunft geplant ist und warum die Kunstsammlung so wichtig ist.

Als Susanne Pfleger im Herbst 1992 zum ersten Mal nach Wolfsburg kam, kannte sie die Stadt noch nicht. „Ich besaß zwar einen Golf, aber hatte keine Vorstellung von der Stadt, in der er gebaut wurde“, sagt sie heute. Vor ihrem Bewerbungsgespräch stattete sie deshalb der Bibliothek einen Besuch ab und schnappte sich einen Brockhaus zum Nachlesen. Und siehe da: „Darin stand etwas über die Scharoun-Bauten, Alvar Aalto, die Kirchen – und ich dachte, wow, was für eine tolle Stadt, die so aufgeschlossen für die Moderne ist.“