Wolfsburg. Zum Jahreswechsel gelten bei den Wolfsburger Bäckereien andere Öffnungszeiten. An Neujahr gibt es nur in drei Filialen Brötchen.

Ausschlafen und dann in Ruhe frühstücken – am besten mit Brötchen vom Lieblingsbäcker. So stellen sich viele Menschen einen gelungenen Feiertag-Morgen vor. Doch an Silvester, sprich am Sonntag, 31. Dezember, sowie am Folgetag, also an Neujahr, wird das schwierig. Denn nur wenige Bäckergeschäfte bieten am 31. Dezember oder gar am 1. Januar ihre Backwaren an, die meisten schließen ihre Filialen gänzlich. Wo bekommen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am Feiertag frische Brötchen? Welche Filiale hat wie geöffnet? Eine Übersicht der Öffnungszeiten.