Wolfsburg. Eine 47-Jährige entfernt sich erst vom Unfallort in Wolfsburg, entscheidet sich später aber doch, die Polizei zu infomieren.

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es in Wolfsburg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, rammte eine 47-Jährige aus Wolfsburg gegen 22.15 Uhr in Richtung John-F.-Kennedy-Allee mit ihrem Wagen einen geparkten Volkswagen Golf auf dem Kurt-Schumacher-Ring. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu informieren, fuhr sie zunächst davon.

Rund 20 Minuten später ist sie zur Besinnung gekommen, schreibt die Polizei. Sie hielt auf einem Parkplatz in der John-F.-Kennedy-Allee und informierte die Beamten.

Wolfsburgerin flieht nach Unfall - und entscheidet sich um

Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten ein Alkoholgeruch an der Frau auf. Ein Atemalkoholtest der Frau ergab daraufhin 2,26 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, im Wolfsburger Klinikum musste die 47-Jährige eine Blutprobe abgeben. Der Unfallschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Die Frau wird sich vor Gericht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen, teilt die Polizei mit.

red