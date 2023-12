Wolfsburg. Nur 1400 Einwohner hat der Wolfsburger Ortsteil Neindorf. Doch der Dorfladen besteht auch seine jüngste Prüfung.

Erst killten Supermärkte viele Dorfläden, dann kamen Einkaufszentren auf der grünen Wiese hinzu. Durch die Digitalisierung sowie Lieferdienste gibt es für die verbliebenen Geschäfte heute weitere Konkurrenz. Doch der Nachbarschaftsmarkt Sabothe in Wolfsburg-Neindorf hat dank des Erfindungsreichtums seiner Besitzer all diesen Entwicklungen getrotzt. Nun haben die Inhaber Gudrun und Rainer Sabothe die Geschicke ihres Geschäftes an der Hauptstraße in andere Hände abgegeben.