Wolfsburg. Wem der Sinn nach Weihnachten eher nach Nervenkitzel der besonderen Art steht, für den ist dieser Tipp goldrichtig.

Es ist Gespenstersaison auf Schloss Wolfsburg: Am Freitag, 5. Januar, lädt das Stadtmuseum „M2K“ Kinder von 6 bis 11 Jahren zur Gespenststunde auf Schloss Wolfsburg ein. Der gruselige Spaß beginnt um 18 Uhr in den Remisen. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro. Um Anmeldung zu den Museumsöffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr) wird unter Telefon 05361 281040 oder per E-Mail an stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de gebeten. Das Museumsteam empfiehlt witterungsentsprechende Kleidung und die Mitnahme von Taschenlampen. Auch freuen sich die Wolfsburger Schlossgespenster über gespenstische Kostümierungen der Kinder, informiert die Kommunikation der Stadt Wolfsburg.