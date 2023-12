Wolfsburg. Erst streifte der 28-Jährige ein anderes Auto auf der A9, dann kam es auf dem Berliner Ring zu einem zweiten Unfall. Später beleidigte er Polizisten.

Am Samstagabend hat sich ein 28-jähriger Braunschweiger mit einem Fiat Tipo gleich in mehreren Fällen in Wolfsburg strafbar gemacht. Zunächst hat der Mann gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Wolfsburg einen VW T-Roc gestreift und so Sachschaden an diesem verursacht. Der Fahrer des betroffenen Wagens meldete dies bei der Polizei und versuchte den Verursacher durch Zeichen zum Anhalten zu bringen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, zeigte der 28-Jährige aber keine Reaktion und fuhr zum Teil in Schlangenlinien weiter.

Der Geschädigte hielt weiterhin Kontakt zur Polizei und teilte den Standort mit den Beamten. Der Fiat Tipo fuhr weiter über die A39 und die Braunschweiger Straße in Richtung der Wolfsburger Innenstadt. Hier kam es dann auf dem Berliner Ring in Höhe der Einmündung zur Reislinger Straße zu einem Auffahrunfall, wobei der genannte Fiat auch in diesem Fall der Verursacher war. Zeitgleich war auch die erste Polizeistreife am Ort.

So kam es zu dem zweiten Unfall

Der Braunschweiger hatte zu spät erkannt, dass ein unmittelbar vor ihm fahrender 59 Jahre alter Wolfsburger mit seinem Audi Q 3 verkehrsbedingt anhalten musste. Seine Ampel zeigte rot. Der Braunschweiger fuhr auf den Audi auf. Dabei wurde aber niemand verletzt, so die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten auch den Grund für die ungewöhnliche Fahrweise des Braunschweigers. Er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Auf Nachfrage räumte er auch „drei Bier“ vor Fahrantritt getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest wurde von dem Mann allerdings abgelehnt.

Im Krankenhaus: Braunschweiger beleidigt Polizisten

Daraufhin fuhr eine Streife mit dem Unfallverursacher in das Klinikum Wolfsburg. Hier wurde dem Mann von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Braunschweigers konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da dieser nicht mitgeführt wurde.

An allen drei PKW entstand Gesamtsachschaden, der von den eingesetzten Beamten auf etwa 8.000 Euro geschätzt wurde. Weiterhin war der Fiat nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da auch am PKW des Hinweisgebers, einem 35 Jahre alten Wolfsburgers, ein Sachschaden entstanden war, wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen den 28-Jährigen eingeleitet. Darunter aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol und Beleidigung. Während der Blutentnahme hatte der Braunschweiger einen Polizisten mehrfach beleidigt.

red