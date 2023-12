Wolfsburg. Dank des unermüglichen Engagements des Ehepaars Schmidt und vieler Spenden kam auch in der Borsigstraße Weihnachtsstimmung auf.

Sie sind obdachlos, oft allein - aber nicht vergessen in Wolfsburg. Das liegt an Monika und Wolfgang Schmidt, die auch diesmal am Tag vor dem Weihnachtsfest eine Bescherung für die etwa 70 Bewohnerinnen und Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße auf die Beine stellten.