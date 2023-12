Wolfsburg. Die faszinierende Studie aus den USA erlitt leider das Schicksal so vieler Ingenieursträume. In Serie wurde sie nie gebaut.

Dieses Dreirad von VW war nichts für Kinder. Volkswagen präsentierte am 4. Januar 2006 auf der Los Angeles Auto Show erstmalig die Studie GX3 . Diese völlig neuartige Mischung aus Sportwagen und Motorrad richtete sich an den US-amerikanischen Markt. Sie wurde vom Volkswagen Design Center in Kalifornien in Kooperation mit dem Volkswagen-Projektteam „Moonraker“ realisiert. Mit dem GX3 wird eine außergewöhnliche und faszinierende Idee zur Funktionsreife gebracht, schreibt Volkswagen-History im Rückblick.