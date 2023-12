Wolfsburg. Im Scharoun-Theater in Wolfsburg heißt es „United we sing“. Im Mittelpunkt der internationalen Show stand ein großes Thema.

Vereint sangen sie, tanzten, spielten auf der Bühne des Scharoun-Theaters. Im Life-Streaming übertragen nach Underberg/Himeville in Südafrika. Sie, das sind Jugendliche aus dem Waisenhaus „Clouds of Hope“ in Underberg und von vier Wolfsburger Schulen. Und bewiesen: Wenn Menschen aus zwei Ländern, zwei Kulturen, mit zwei Geschichten gemeinsam aus beiden schöpfen, dann entsteht etwas Neues, etwas Mitreißendes, etwas Begeisterndes. Die vom Publikum im vollbesetzten Zuschauersaal stehend gefeierte Show „United we sing“ (Vereint singen wir) mit 60 Mitwirkenden.