Wolfsburg. Verdi bestreikt am Samstag vor Weihnachten die Geschäfte. In Wolfsburg werden deshalb aber keine Ladenschließungen erwartet.

Am Samstag vor Heiligabend drohen Streiks im Einzelhandel. Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen wollen mit landesweiten Warnstreiks einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi folgen. Wolfsburger, die es am Freitag nicht mehr schaffen, ihre letzten Weihnachtsbesorgungen zu erledigen, müssen sich aber wahrscheinlich keine allzu großen Sorgen machen.

„Ich habe keine Information, dass der Streik auch bei uns in Wolfsburg sein soll“, sagt Michael Ernst. Der Vorstand des Vereins City Marketing und Tourismus hatte sich am Donnerstag unter Kollegen umgehört. Danach erwartet er, dass einzelne Angestellte am Samstagvormittag zur Kundgebung in Hannover fahren. Aber: „Es sind keine großen Schließungen zu befürchten.“ Ernst ist Center Manager der Designer Outlets Wolfsburg.

Verdi-Streik am 23. Dezember: CMT rechnet mit offenen Geschäften in Wolfsburg

Die Geschäfte in Wolfsburg werden am Samstag also voraussichtlich offen sein. Wie berichtet, will die Gewerkschaft Verdi mit dem Aktionstag am 23. Dezember den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Sie fordert für rund 360.000 Beschäftigte im Einzelhandel 2,50 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten nach eigene Angaben gut zehn Prozent Lohnerhöhung verteilt über zwei Jahre an. Laut Verdi würde dies nur eine Erhöhung um 1,04 Euro bedeuten.

Treffen soll der Streik den gesamten Einzelhandel. Darunter große Ketten wie H&M, Douglas und Ikea, aber auch Supermärkte. Bei Verdi rechnet man nicht mit kompletten Ladenschließungen, aber mit längeren Wartezeiten an den Kassen. Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen erwartet keine größeren Störungen für die Weihnachtseinkäufer. Er erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass nur fünf Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel in der Gewerkschaft organisiert seien und die meisten Kunden ihre Weihnachtseinkäufe am 23. Dezember längst abgeschlossen hätten.