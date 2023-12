Wolfsburg. Zweimal innerhalb kurzer Zeit müssen Polizei und Feuerwehr ausrücken, weil Müllcontainer brennen. Die Polizei geht von Vorsatz aus.

Ein qualmender Altpapierbehälter war es, den ein aufmerksamer Zeuge am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Kurt-Schumacher-Ring entdeckt hat. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte den Container zuvor in Brand gesteckt. Geistesgegenwärtig zog der Zeuge den brennenden Container von den anderen Behältern weg, damit diese nicht in Brand gerieten. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr, die wenige Minuten später vor Ort war und den Container ablöschte. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.

Sämtliche Container auf Sammelplatz in Wolfsburg durch Feuer komplett zerstört

Ein anderer Mann hat Freitagnacht, um 2.24 Uhr, gesehen, wie die Müllcontainer am Sammelplatz vor seinem Wohnhaus in der Breslauer Straße in Brand stehen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilt, standen bei Eintreffen der Rettungskräfte alle Müllcontainer in Vollbrand. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und konnte binnen weniger Minuten das Feuer löschen. Allerdings sind sämtliche Behälter, die sich auf dem Sammelplatz befinden, durch die Flammen vollständig zerstört worden. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei im vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter vorsätzlich gehandelt haben. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten schließt die Polizei derzeit nicht aus. Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten Hinweise zu beiden Fällen geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 4646-0.

red