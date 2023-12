Wolfsburg. Auch über Weihnachten kann man in Wolfsburg viel erleben. Programm und Öffnungszeiten der wichtigsten Einrichtungen finden Sie hier.

Rotkohl und Braten. Tannenbaum, Weihnachtsmusik und Bescherung. Wieder essen, Kaffee trinken und ganz viel Familie. So sieht Weihnachten sicherlich bei vielen Wolfsburgern aus. Wer noch mehr erleben oder zwischendurch mal kurz auslüften möchte, hat an den Feiertagen aber auch dazu so einige Möglichkeiten.

Autostadt Wolfsburg lockt an Weihnachten mit ihrer Winterwelt

Zum Beispiel in der Winterwelt der Autostadt Wolfsburg, die am ersten und zweiten Weihnachtstag geöffnet ist. Der Wintermarkt lockt zwischen 12 und 22 Uhr mit 24 Buden, einem historischen Kinderkarussell und einem Kettenkarussell. Die 1100 Quadratmeter große Schneewelt zum Rodeln, Buddeln und Iglubauen ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Den ganzen Tag lang können Besucher Schlittschuh laufen: Eine 4000 Quadratmeter große Eisbahn steht ihnen zur Verfügung. Ab 17 Uhr ist Eisstockschießen möglich. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag sorgt die Eisdisco zwischen 16.30 und 19.30 Uhr für Stimmung.

Im Planetarium Wolfsburg weihnachtet es sehr

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist am zweiten Weihnachtstag geöffnet. In einer der drei Ausstellungen können Besucher Kapwani Kiwangas Tunnel-Konstruktion „pink-blue“ auf sich wirken lassen. © Kapwani Kiwanga | Toni Hafkenscheid

Im Planetarium Wolfsburg können Kinder und Erwachsene in Weihnachtsgeschichten schwelgen. Am Samstag, 23. Dezember (14.30 Uhr), und Heiligabend, 24. Dezember (11.30 Uhr) lernt die neunjährige Samantha in der Show „Sam und der Weihnachtsmann“ beim Geschenkeverteilen mit dem Weihnachtsmann Weihnachtsbräuche in aller Welt kennen.

„Jauchzet, frohlocket“ heißt es an Heiligabend um 13 Uhr beim Weihnachtsoratorium unterm Sternenzelt. Um den Weihnachtsstern geht es im Planetarium am zweiten Weihnachtstag um 11.30 Uhr, gefolgt von der „Himmelskinder-Weihnacht“ ab 13 Uhr. Das Programm bietet darüber hinaus auch unweihnachtliche Angebote. Nur am ersten Weihnachtsag machen die Mitarbeiter Pause.

Im Phaeno gibt es einen Schokoladen-Workshop

Das Phaeno empfängt kleine und große Besucher sowohl am ersten als auch am zweiten Weihnachtstag. Zwischen 10 und 18 Uhr können große und kleine Besucher die Dauerausstellungen sowie die Sonderausstellung „Power2Change“ zur Energiewende entdecken. Außerdem findet ein Winterworkshop statt: In der Experimentierküche lernen Teilnehmer ab fünf Jahren, was Schokolade ihren zarten Schmelz verleiht und wie die Aromen der Kakaobohne zustande kommen. Am Ende nehmen sie selbst hergestellte Schokolade mit nach Hause.

Der Workshop wird am Samstag, 23. Dezember, vom 25. bis 30. Dezember und vom 1. bis 6. Januar jeweils um 11.30, 13.15 und 15.30 Uhr angeboten. Die Dauer beträgt etwa 60 Minuten. Kosten: 5 Euro plus Tagesticket.

Am ersten Weihnachtstag ist Party im Sauna-Klub

Getanzt wird im Sauna-Klub im Kulturzentrum Hallenbad: Am ersten Weihnachtstag gibt es im Schachtweg bei „Indie.Disko.Gehn“ ein großes Weihnachtsspektakel mit einem musikalischen Resumee des Indie-Jahres 2023. Start der Sause: 21 Uhr.

Das Badeland Wolfsburg ist Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag können Sportler, Kinder und Entspannungsuchende aber wieder schwimmen, planschen und saunieren. Das Sportbad ist von 8 bis 21 Uhr geöffnet, das Spaßbad von 9 bis 21 Uhr, die Sauna von 11 bis 21 Uhr.

Am zweiten Weihnachtstag öffnen Badeland, Kunstmuseum und Stadtmuseum

Wem der Sinn nach Kultur steht, der ist am zweiten Weihnachtstag in zwei Wolfsburger Museen an der richtigen Adresse. Im Stadtmuseum in der Schloßstraße lädt die Ausstellung „40 Jahre Fotoclub Wolfsburg“ zu einem Bummel durch 40 Jahre Stadtgeschichte ein. Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr.

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist am Dienstag, 26. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen sind die Foto-Ausstellungen „Fragile Wunder“ von Paolo Pellegrin sowie „Ukrainian Dreamers“. Außerdem die verführerische und doch politische Retrospektive „Die Länge des Horizonts“ der kanadisch-französischen Künstlerin Kapwani Kiwanga.

Auch der Weihnachtsmarkt geht am Dienstag weiter

Der Congress-Park Wolfsburg und das Scharoun-Theater sind über Weihnachten geschlossen. Aber der Weihnachtsmarkt in der Porschestraße geht am Dienstag weiter: Heiligabend und am ersten Weihnachtstag sind die rund 60 Weihnachtsmarktstände verwaist, aber am zweiten Feiertag können sich Genießer wieder ins Getümmel werfen.