Wolfsburg. Was soll man seinen Belegschaften zum christlichen Fest wünschen, wenn die Zeiten schwierig sind und das Geschäft global?

Frohes Fest und ein gesundes neues Jahr - was unter Normalos leicht und schnell gewünscht ist, stellt Unternehmenslenker vor eine kommunikative Herausforderung. Top-Manager vom Kaliber Oliver Blume oder Thomas Schäfer müssen natürlich ganz besondere sprachliche Botschaften formulieren. Schließlich erwarten die Belegschaften gerade in Krisenzeiten von den Lenkern des Volkswagen-Konzerns und der Marke VW Zuspruch, versöhnliche Rückblicke und optimistische Prognosen. Glaubensbotschaften zum christlichen Fest der Feste und zum menschlichen Miteinander in der Arbeitswelt sind indes nicht mehr zeitgemäß.