Wolfsburg. An Weihnachten entspannt zuhause frühstücken? Das geht! Hier bekommen Sie frische Brötchen.

Lange ausschlafen und dann in aller Ruhe frühstücken – am besten mit knackigen Brötchen vom Lieblingsbäcker. So stellen sich viele Menschen einen gelungen Feiertag-Morgen vor. Doch da der Heilige Abend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, wird es sich als schwierig erweisen, den Duft von frisch Aufgebackenem in die Nase zu bekommen. Denn nur wenige Bäckereigeschäfte bieten am 24. Dezember beziehungsweise am 25. und am 26. Dezember ihre Backwaren an, die meisten schließen nämlich ihre Filialen gänzlich. Wo bekommen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am Feiertag frische Brötchen? Welche Filiale hat wie geöffnet?