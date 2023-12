Wolfsburg. Happy Christmas! Die Truppe mit den großen Monoflossen um Mermaid-Chefin Schneider ging zur Bescherung mit Baum und Päckchen ins Wasser.

Weihnachten an Land und im Trockenen feiern, das kann ja jeder. Was aber eine echte Mermaid oder ein echter Merman ist, macht das unter Wasser. Genau dazu lud jetzt Wolfsburgs Mermaid Andrea Schneider Meerwesen aus der ganzen Republik ein. Und eine illustre Runde schwamm, pardon, reiste in Wolfsburg an, um im Badeland „Happy Christmas“ zu feiern. 30 Fans der großen, bunten Monoflossen trafen sich im Allerpark. Aus Hamburg, Berlin, Ingolstadt oder Celle kamen sie herbei.