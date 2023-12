Wolfsburg. Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben Schmuck gestohlen – obwohl das Ehepaar zu Hause war.

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Sonnenwinkel im Wolfsburger Ortsteil Ehmen eingebrochen – obwohl die Hauseigentümer anwesend waren. Die Eheleute hielten sich während des Einbruchs zwischen 18 und 19.30 Uhr im Wohnbereich auf, berichtet die Polizei. Als sie sich zur Ruhe legen wollten, entdeckten sie, dass bei ihnen eingebrochen worden war.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge brachen die Täter ein Fenster des Einfamilienhauses auf, durchsuchten anschließend verschiedene Räume und ließen sich auch von den Bewohnern nicht stören. Sie fanden Schmuck und konnten unerkannt entkommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red