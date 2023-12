Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg spielt am Mittwochabend zu Hause gegen Bayern München. In der Stadt gibt es einige Baustellen. Tipps der Polizei.

Die Polizei Wolfsburg gibt Verkehrshinweise zum Mittwochabend-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Aufgrund verschiedener Baustellen auf den Anfahrtsrouten sei zeitweise mit deutlichen mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. So ist auf der A39 ab der Autobahnabfahrt FE/Gifhorn in Richtung B 188 und auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Innenstadt die Verkehrsführung einspurig.

Wolfsburger empfiehlt die Polizei, mit ÖPNV und Rad anzureisen

Auswärtigen Besuchern rät die Polizei, frühzeitig anzureisen und ausgeschilderten Parkplätze im Allerpark und insbesondere den „Park and Ride“-Parkplätzen zu folgen. Aufgrund der Sperrung der „Berliner Brücke“ im Stadtgebiet Wolfsburg für Fahrzeuge über 7,5t gilt dies insbesondere für anreisende Busse. Örtlichen Besuchern empfiehlt die Polizei dringend, den ÖPNV oder Fahrräder zu nutzen oder zu Fuß zu gehen.

red