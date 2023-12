Wolfsburg. Die Arbeitsgemeinschaft aus DRK und Maltesern lag bei der europaweiten Ausschreibung vorn. Die Stadt freut sich über die Zusammenarbeit.

In einem europaweiten Vergabeverfahren hat die Stadt Wolfsburg Teile der Leistungen im Rettungsdienst zum 1. März 2024 ausgeschrieben, um die Qualität und Effizienz dieser lebenswichtigen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Dieser Schritt folgte auf die erstmalige Ausschreibung von Teilen des Rettungsdienstes im Jahr 2019. „Vor dem Hintergrund einer herausfordernden Marktlage im Bereich des Rettungsdienstes, die durch Personalmangel gekennzeichnet ist, freuen wir uns, einen kompetenten Partner in der Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienst Wolfsburg mit dem Malteser Hilfsdienst und dem Deutschen Roten Kreuz Wolfsburg gefunden zu haben“, hebt Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Bürgerdienste, Finanzen, Brand- und Katastrophenschutz, hervor. Trotz der aktuellen Marktsituation konnte die Stadt so die Zukunft des Rettungsdienstes für die kommenden fünf Jahre sichern.