Wolfsburg. Tobias Spey hat in Wolfsburg eine „Vom Fass“-Filiale eröffnet. Wir haben uns mal umgeschaut in dem neuen Geschäft in der Porschestraße.

Tobias Spey hat für seine Geschäftseröffnung in der Wolfsburger Porschestraße offenbar genau den richtigen Zeitpunkt gewählt. Zweieinhalb Wochen nach dem Verkaufsstart geben sich die Kunden in der „Vom Fass“-Filiale die Klinke in die Hand.