Wolfsburg. Der Wandel in der Volkswagen-Kultur lässt sich auch im Hinblick auf die Weihnachtsfeiern nachvollziehen. 1968 stellt eine Zäsur dar.

VW und die Suche nach der seligen Weihnachtsstimmung vergangener Jahre - wo ist sie nur geblieben? Liegt es vielleicht daran, dass betriebliche Weihnachtsfeiern in Zeiten von Corona und mobiler Arbeit aus der Mode gekommen sind? Oder überhaupt nicht mehr in eine Zeit passen, die das Fest eigentlich nur noch unter Konsumaspekten begeht? In den ersten Jahrzehnten von VW waren große und stimmungsvolle Treffen vor allem für eine Gruppe Pflicht und Freude zugleich.