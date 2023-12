Wolfsburg. Festlich blinkende T3, T1, Käfer, Beetle, New Beetle und ein Ford Mustang fuhren Montag beim ersten „Adventsglitzern“ durch Wolfsburg

Nach dem Vorbild des Twinkle Light Cruise in Hannover, der am vergangenen Samstag bereits zum fünften Mal durch Hannover fuhr, setzte sich diese schöne Idee nun auch in Wolfsburg durch. „Nachdem wir letztes Jahr in Hannover den Twinkle Light Cruise als Zuschauer erlebt haben, wollten wir dieses Jahr auch unbedingt mitfahren. Als wir dann hörten, dass so etwas nun auch in Wolfsburg stattfinden wird, waren wir begeistert und entschieden uns für das Heimspiel“, berichten Jenny Rösch und Gerrit Lentge aus Mörse, die mit ihrer blauen T3 Pritsche teilnahmen. Der Freundeskreis des Automuseums, der Käferclub und der neu gegründete 38ers Beetle Club beteiligten sich an der Aktion.